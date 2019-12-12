Томичка, сбившая ребенка на гироскутере, предстанет перед судом
Жительница Томска, 52-летняя автоледи, обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.
По версии следствия в июле 2019 года обвиняемая собиралась выехать на своем автомобиле «Toyota Carina» из двора по улице С.Лазо. Однако не убедившись, что на дороге никого нет, начала движение и проявила невнимательность. В результате она наехала на катавшегося на гироскутере мальчика, причинив ему переломы ноги, позвоночника и ушибы внутренних органов, относящиеся в совокупности к категории тяжкого вреда здоровью человека.
Свою вину женщина признала полностью. Более того, оказывала активную помощь в восстановлении пострадавшего ребенка. Какое наказание назначит ей суд, будет ясно после прений сторон.
ИСТОЧНИК KP.RU