2019-12-12T08:49:46+03:00
Происшествия

Томичка, сбившая ребенка на гироскутере, предстанет перед судом

Мальчик получил переломы ноги и позвоночника, а также ушибы внутренних органов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Свою вину женщина признала полностью.Свою вину женщина признала полностью.Фото: "КП" Архив
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Жительница Томска, 52-летняя автоледи, обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

По версии следствия в июле 2019 года обвиняемая собиралась выехать на своем автомобиле «Toyota Carina» из двора по улице С.Лазо. Однако не убедившись, что на дороге никого нет, начала движение и проявила невнимательность. В результате она наехала на катавшегося на гироскутере мальчика, причинив ему переломы ноги, позвоночника и ушибы внутренних органов, относящиеся в совокупности к категории тяжкого вреда здоровью человека.

Свою вину женщина признала полностью. Более того, оказывала активную помощь в восстановлении пострадавшего ребенка. Какое наказание назначит ей суд, будет ясно после прений сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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