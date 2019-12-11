У церкви в Томске ВАЗ сбил старушку, шедшую на красный

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-11T12:59:29+03:00

Место происшествия. Фото: УМВД по ТО

Пенсионерку с травмами увезли в больницу

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В среду, 11 декабря, у Петропавловского собора в Томске от наезда автомобиля «Жигули» пострадала престарелая женщина.

«По предварительной информации, 85-летняя женщина-пешеход переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Как уточнили стражи порядка, ДТП на улице Алтайской произошло около 09:45 часов. За рулем автомобиля, сбившего пожилую томичку, находился 32-летний мужчина.

Как рассказали представители полиции, в аварии старушка получила травмы и была на «скорой» доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU