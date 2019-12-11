2019-12-11T12:59:29+03:00
Происшествия

У церкви в Томске ВАЗ сбил старушку, шедшую на красный

Пенсионерку с травмами увезли в больницу
Татьяна Щукина
Поделиться:
Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
Изменить размер текста:

В среду, 11 декабря, у Петропавловского собора в Томске от наезда автомобиля «Жигули» пострадала престарелая женщина.

«По предварительной информации, 85-летняя женщина-пешеход переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Как уточнили стражи порядка, ДТП на улице Алтайской произошло около 09:45 часов. За рулем автомобиля, сбившего пожилую томичку, находился 32-летний мужчина.

Как рассказали представители полиции, в аварии старушка получила травмы и была на «скорой» доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске прошел митинг, посвященный погибшим в Чечне
В ноябре в Томской области заметно подорожали помидоры и школьные тетрадки
Инвестор приобрел современные автобусы для Томска, Северска и Томского района
Кассир электрички Томск-Тайга спасла пассажиру жизнь
Житель Томской области поджег кота своей бывшей
Томские фристайлисты завоевали 13 медалей в «Таежном кубке»
В Томском краеведческом музее (Усадьба Асташева) проведут капитальный ремонт
Вечер памяти Олега Афанасьева состоится в Томском театре драмы
Строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Томске отстает от графика
Проезд в общественном транспорте в Томске с 1 января подорожает на рубль
Логово медведей образовалось в центре Томска
Матрос из Томской области не смог поехать на Камчатку из-за долгов по алиментам
Томичи могут получить бесплатные консультации по сделкам с недвижимостью
В Томске задержали пьяного водителя, который вез людей на неисправном автобусе
Томскому селу Нарым присвоен статус исторического поселения
Передовики томского агропрома получили почетные кубки
На главной ледовой горке Томска поселился окунь
На главной ледовой горке Томска поселился окунь
В Томске пройдёт кастинг на «Дом-2»
Ученый Томского госуниверситета стал лауреатом премии правительства России
Власти Томской области обеспокоены ростом числа смертельных ДТП
Врачи рассказали, в каком состоянии томичи - пассажиры автобуса, попавшего в ДТП