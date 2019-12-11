У церкви в Томске ВАЗ сбил старушку, шедшую на красный
В среду, 11 декабря, у Петропавловского собора в Томске от наезда автомобиля «Жигули» пострадала престарелая женщина.
«По предварительной информации, 85-летняя женщина-пешеход переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.
Как уточнили стражи порядка, ДТП на улице Алтайской произошло около 09:45 часов. За рулем автомобиля, сбившего пожилую томичку, находился 32-летний мужчина.
Как рассказали представители полиции, в аварии старушка получила травмы и была на «скорой» доставлена в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU