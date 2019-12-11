Инвестор приобрел современные автобусы для Томска, Северска и Томского района
Предприятие ООО «РБ И К» получило субсидию на обновление томского автобусного парка. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, такое решение принял координационный совет по поддержке инвестиционной деятельности под председательством замгубернатора Томской области Юрия Гурдина.
Господдержка будет предоставлена в форме субсидии на возмещение части затрат по проекту «Внедрение современных технологий в городских пассажирских перевозках».
Предприятие ООО «РБ И К» приобрело современные автобусы для пассажирских перевозок на территории Томска, Северска и Томского района и инвестирует средства в закупку российского оборудования, в том числе в рамках госпрограммы «Доступная среда» для беспрепятственного доступа в автобусы инвалидов и других маломобильных групп населения.
Реализация проекта повысит уровень обеспеченности населения Томской области низкопольными автобусами и будет способствовать повышению комфорта и качества пассажирских перевозок.
ИСТОЧНИК KP.RU