2019-12-11T08:30:55+03:00
Авто

Инвестор приобрел современные автобусы для Томска, Северска и Томского района

Областная власть предоставила ему субсидию
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Маломобильным пассажирам будет удобно пользоваться таким транспортомМаломобильным пассажирам будет удобно пользоваться таким транспортомФото: "КП" Архив
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Предприятие ООО «РБ И К» получило субсидию на обновление томского автобусного парка. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, такое решение принял координационный совет по поддержке инвестиционной деятельности под председательством замгубернатора Томской области Юрия Гурдина.

Господдержка будет предоставлена в форме субсидии на возмещение части затрат по проекту «Внедрение современных технологий в городских пассажирских перевозках».

Предприятие ООО «РБ И К» приобрело современные автобусы для пассажирских перевозок на территории Томска, Северска и Томского района и инвестирует средства в закупку российского оборудования, в том числе в рамках госпрограммы «Доступная среда» для беспрепятственного доступа в автобусы инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация проекта повысит уровень обеспеченности населения Томской области низкопольными автобусами и будет способствовать повышению комфорта и качества пассажирских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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