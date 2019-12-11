2019-12-11T08:18:04+03:00
Общество

Кассир электрички Томск-Тайга спасла пассажиру жизнь

Она быстро поняла, что надо делать
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Елена Животова без раздумий начала оказывать первую помощьЕлена Животова без раздумий начала оказывать первую помощьФото: из открытых источников
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В электропоезде Томск-Тайга молодой женщине стало плохо. Она потеряла сознание и перестала дышать, пульс не прощупывался. Кассир этого состава Елена Животова без раздумий начала оказывать первую помощь. Работница ж/д сделала пострадавшей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. После этого пассажир пришла в себя и поблагодарила Елену.

- Была свидетелем этой ситуации. Она и вправду, молодец, вообще не растерялась, - подтвердила другой пассажир данного поезда Дарья Морозова.

- Побольше бы, таких отзывчивых людей! – добавила Марина Титова, пользователь соцсетей

Добавим, что оказывать первую помощь неплохо бы уметь каждому, кто работает в местах массовых скоплений народа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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