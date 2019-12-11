Житель Томской области поджег кота своей бывшей

СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-11T07:56:11+03:00

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Мужчина 30 лет предстал перед судом в Верхнекетском районе. Его судили за жестокую расправу над котом.

Как сообщили в прокуратуре, парень в состоянии алкогольного опьянения забрался в квартиру к своей бывшей девушке, пока той не было дома. Там он схватил любимого кота своей экс-сожительницы и решил выместить зло на ни в чем невинном существе.

Он вынес четвероногого во двор, облил горючим веществом и передал своему приятелю, чтобы тот сжег кота. Приятель чиркнул зажигалкой, однако, кот сумел вырваться и убежал. Шерсть он потушил о сырую траву. Позже ветеринар заключил, что у животного несколько кровоточащих и затянувшихся ран на различных частях тела, а также опаление шерстяного покрова на две трети.

В ходе заседания подсудимые полностью признали свою вину. Более того, влюбленные помирились, а девушка попросила прекратить уголовное преследование.

С учетом наличия рецидива преступлений у второго подсудимого, ранее судимого за имущественное преступление, гособвинитель потребовал назначить ему наказание в виде лишения свободы. Однако тот отделался условным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU