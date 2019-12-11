2019-12-11T02:41:05+03:00
Спорт

Томские фристайлисты завоевали 13 медалей в «Таежном кубке»

Спортсмены показали мастерство несмотря на теплую погоду
Татьяна Щукина
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В команду вошли воспитанники Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и ДЮСШ зимних видов спорта. Фото: tomsk.gov.ruВ команду вошли воспитанники Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и ДЮСШ зимних видов спорта. Фото: tomsk.gov.ru
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Сборная Томской области блестяще выступила во всероссийских соревнованиях по фристайлу «Таежный кубок» в Горной Саланге (Кемеровская область).

«В состав команды вошли воспитанники Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и детско-юношеской спортивной школы зимних видов спорта. Участниками соревнований также стали фристайлисты из Мурманской, Кемеровской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Татарстан, Красноярского края», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Как рассказал президент федерации фристайла Томской области Артем Валинтеев, спортсмены соревновались в условиях теплой погоды и не самого лучшего скольжения, но все же показали хорошие проезды. На счету томской сборной оказалось 13 медалей, из них семь золотых, четыре серебряных и две бронзовых.

Так, Богдан Бут завоевал два «золота» в юниорской группе в слоуп-стайле и биг-эйре, еще две золотые медали в слоуп-стайле и биг-эйре среди юниорок на счету Алины Брезгиной. Злата Дьяконова победила среди юниорок в могуле. Также победителем соревнований по слоуп-стайлу среди девушек стала Милана Карабатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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