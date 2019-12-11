2019-12-11T02:25:29+03:00
Недвижимость

В Томском краеведческом музее (Усадьба Асташева) проведут капитальный ремонт

Здание является памятником архитектуры федерального значения
Татьяна Щукина
Поделиться:
Строительство Усадьбы Асташева было начато в 1838 году по проекту архитектора Александра Деева.Строительство Усадьбы Асташева было начато в 1838 году по проекту архитектора Александра Деева.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Томский государственный архитектурно-строительный университет начал разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта знаменитой «Усадьбы золотопромышленника Ивана Асташева» на проспекте Ленина, 75. Ныне в этом здании располагается областной краеведческий музей имени Шатилова.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, до сентября 2020 года специалисты ТГАСУ выполнят комплексные историко-архитектурные и инженерно-технические исследования усадьбы. Затем будет подготовлено заключение об объеме и видах требуемых работ по капремонту, а также предложения по реставрации фасадов и внутренних интерьеров здания.

Пол словам председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, среди прочего ПСД предусмотрит работы для обеспечения доступа к объектам краеведческого музея людей с ограниченными возможностям.

Напомним, что в томские власти планируют произвести капитальный ремонт еще в двух зданиях культуры – драмтеатре и БКЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Томской области поджег кота своей бывшей
Томские фристайлисты завоевали 13 медалей в «Таежном кубке»
Вечер памяти Олега Афанасьева состоится в Томском театре драмы
Строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Томске отстает от графика
Проезд в общественном транспорте в Томске с 1 января подорожает на рубль
Логово медведей образовалось в центре Томска
Матрос из Томской области не смог поехать на Камчатку из-за долгов по алиментам
Томичи могут получить бесплатные консультации по сделкам с недвижимостью
В Томске задержали пьяного водителя, который вез людей на неисправном автобусе
Томскому селу Нарым присвоен статус исторического поселения
Передовики томского агропрома получили почетные кубки
На главной ледовой горке Томска поселился окунь
На главной ледовой горке Томска поселился окунь
В Томске пройдёт кастинг на «Дом-2»
Ученый Томского госуниверситета стал лауреатом премии правительства России
Власти Томской области обеспокоены ростом числа смертельных ДТП
Врачи рассказали, в каком состоянии томичи - пассажиры автобуса, попавшего в ДТП