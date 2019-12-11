В Томском краеведческом музее (Усадьба Асташева) проведут капитальный ремонт
Томский государственный архитектурно-строительный университет начал разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта знаменитой «Усадьбы золотопромышленника Ивана Асташева» на проспекте Ленина, 75. Ныне в этом здании располагается областной краеведческий музей имени Шатилова.
Как сообщила пресс-служба администрации региона, до сентября 2020 года специалисты ТГАСУ выполнят комплексные историко-архитектурные и инженерно-технические исследования усадьбы. Затем будет подготовлено заключение об объеме и видах требуемых работ по капремонту, а также предложения по реставрации фасадов и внутренних интерьеров здания.
Пол словам председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, среди прочего ПСД предусмотрит работы для обеспечения доступа к объектам краеведческого музея людей с ограниченными возможностям.
Напомним, что в томские власти планируют произвести капитальный ремонт еще в двух зданиях культуры – драмтеатре и БКЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU