2019-12-10T10:23:21+03:00
Экономика

Проезд в общественном транспорте в Томске с 1 января подорожает на рубль

Нововведение коснется маршрутных автобусов, троллейбусов и трамваев
Антонина Ленская
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Платить 22 рубля пассажиры будут во всех видах общественного транспорта.Платить 22 рубля пассажиры будут во всех видах общественного транспорта.Фото: из открытых источников
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Стоимость проезда в маршрутках, троллейбусах и трамваях Томска с 1 января 2020 года вырастет до 22 рублей. Эту информацию сегодня на пресс-конференции подтвердил мэр Томска Иван Кляйн.

По его словам, новые контракты, по которым будут работать перевозчики, должны способствовать повышению качества пассажирских перевозок. Если ранее процедура расторжения контракта занимала длительное время, теперь угроза лишения лицензии должна способствовать повышению ответственности владельцев маршрутов.

Между тем перевозчики определились еще не на всех маршрутах. Департамент городского хозяйства администрации Томска объявил о запросе ценовых предложений и отборе перевозчиков для заключения муниципального контракта на работу по автобусному маршруту № 22. В связи с неоднократным признанием конкурсных процедур в электронной форме несостоявшимися, перевозчик будет выбран по лучшему предложению цены и качественных характеристик услуг.

Участники конкурса могут подать предложения до 9 часов 16 декабря. Существенно, что все автобусы должны быть не ранее 2011 года выпуска.

В модернизированной маршрутной сети, которая начнет действовать с 1 января 2020 года, автобусный маршрут № 22 будет курсировать по схеме «Мкр. Мокрушинский - ул. Интернационалистов - пос. Спутник - пос. Штамово - пос. Кузовлево».

ИСТОЧНИК KP.RU

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