Логово медведей образовалось в центре Томска

СЕГОДНЯ 07:54 2019-12-10T07:54:37+03:00

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Бурый и белый, свирепый и милый, из стекла и железа – такое разнообразие косолапых можно встретить в Томске на выставке медведей ручной работы, которая открывается в воскресенье, 15 декабря в 16.00 в Музее славянской мифологии.

На открытии можно будет поговорить с мишкой-аниматроником, встретиться виртуально с бурым медведем Камчатки, пообниматься с двухметровым белым аэро-мишкой и попробовать угощения от партнёров Фестиваля: «Деревенское молочко», «Сам бы ел» и мастерской кейтеринга Менщиковой Дарьи.

Мероприятие проходит в четвёртый раз и с каждым годом набирает мощь: ширится география (от Москвы до Норильска), растёт уровень и разнообразие работ, всё интереснее становится программа.

В этом году гости отправятся в кругосветное путешествие по континентам и странам, где живут медведи: от милого панды – до сурового гризли. По выходным и праздничным дням пройдут мастер-классы по лепке и росписи медведей, тематические показы театра теней

«Ухтышка», концерт безумных сибирских сказок для взрослых от Натальи Нелюбовой (5 января), ярмарка-продажа медведей.

Также 5 января начнёт работу семейная мастерская с циклом занятий «Переполох в Берлогово». Родителей и детей ждёт настоящее расследование, в ходе которого они посетят творческие мастерские Индии, Китая и Аляски.

В рамках Фестиваля запущен проект #мишкаукаждогосвой. Присоединяйтесь и делитесь своими историями про медведей!

Фестиваль продлится до 31 января 2020 года. Программа мероприятий на сайте музея.

В этом году гости феста отправятся в кругосветное путешествиеФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU