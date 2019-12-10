Логово медведей образовалось в центре Томска
Бурый и белый, свирепый и милый, из стекла и железа – такое разнообразие косолапых можно встретить в Томске на выставке медведей ручной работы, которая открывается в воскресенье, 15 декабря в 16.00 в Музее славянской мифологии.
На открытии можно будет поговорить с мишкой-аниматроником, встретиться виртуально с бурым медведем Камчатки, пообниматься с двухметровым белым аэро-мишкой и попробовать угощения от партнёров Фестиваля: «Деревенское молочко», «Сам бы ел» и мастерской кейтеринга Менщиковой Дарьи.
Мероприятие проходит в четвёртый раз и с каждым годом набирает мощь: ширится география (от Москвы до Норильска), растёт уровень и разнообразие работ, всё интереснее становится программа.
В этом году гости отправятся в кругосветное путешествие по континентам и странам, где живут медведи: от милого панды – до сурового гризли. По выходным и праздничным дням пройдут мастер-классы по лепке и росписи медведей, тематические показы театра теней
«Ухтышка», концерт безумных сибирских сказок для взрослых от Натальи Нелюбовой (5 января), ярмарка-продажа медведей.
Также 5 января начнёт работу семейная мастерская с циклом занятий «Переполох в Берлогово». Родителей и детей ждёт настоящее расследование, в ходе которого они посетят творческие мастерские Индии, Китая и Аляски.
В рамках Фестиваля запущен проект #мишкаукаждогосвой. Присоединяйтесь и делитесь своими историями про медведей!
Фестиваль продлится до 31 января 2020 года. Программа мероприятий на сайте музея.
В этом году гости феста отправятся в кругосветное путешествиеФото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU