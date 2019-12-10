Матрос из Томской области не смог поехать на Камчатку из-за долгов по алиментам

СЕГОДНЯ 07:01 2019-12-10T07:02:42+03:00

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Житель города Асино не смог уехать на промысел из-за неоплаченного долга по алиментам. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов по Томской области, гражданин зарабатывал, как матрос на рыболовецком судне на Камчатке.

Видимо, не все средства он перечислял двум детям от разных жен. Первоначально его задолженность составляла несколько сотен тысяч рублей. Чтобы повлиять на ситуацию сотрудники отдела судебных приставов по Асиновскому району решили взыскать долги с его заработной платы. Также в комплекс принудительных мер вошел запрет на выезд за границу.

В итоге основную часть долга удалось погасить, но до полной выплаты алиментов оставалось еще 128 тысяч рублей. Гражданин вопреки запретам намеревался уйти в дальний рейс с заходом в иностранные порты, однако, таможенная служба вернула рыбака на берег.

В результате перед алиментщиком возникла острая необходимость погашения долга. Только в этом случае он сможет заниматься промыслом, сопряженным с заграничными командировками.

ИСТОЧНИК KP.RU