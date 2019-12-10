2019-12-10T06:45:39+03:00
Наши права и льготы

Томичи могут получить бесплатные консультации по сделкам с недвижимостью

Кадастровая палата проведет всероссийский день приема граждан
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сотрудники Кадастровой палаты помогут разобраться в любых вопросахСотрудники Кадастровой палаты помогут разобраться в любых вопросахФото: из открытых источников
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В день Конституции, 12 декабря, Федеральная кадастровая палата проведет открытые консультации по вопросам недвижимости. Специалисты учреждения со всей страны окажут консультационную поддержку жителям каждого региона России – от Калининграда до Чукотки. Томичи смогут получить подробные разъяснения порядка кадастрового учета и регистрации права собственности, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, проведения государственной кадастровой оценки, уточнения границ земельных участков, исправления реестровых и технических ошибок, оформления сертификата электронной подписи. Сотрудники Кадастровой палаты помогут разобраться в вопросах купли-продажи, аренды, наследования недвижимости. Получить личную консультацию специалиста можно по предварительной записи или в порядке живой очереди. С собой необходимо взять паспорт.

Прием пройдет по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 8, кабинет 201 с 12-00 до 20-00. Тел.8(3822) 46-78-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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