Томичи могут получить бесплатные консультации по сделкам с недвижимостью

СЕГОДНЯ 06:45 2019-12-10T06:45:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В день Конституции, 12 декабря, Федеральная кадастровая палата проведет открытые консультации по вопросам недвижимости. Специалисты учреждения со всей страны окажут консультационную поддержку жителям каждого региона России – от Калининграда до Чукотки. Томичи смогут получить подробные разъяснения порядка кадастрового учета и регистрации права собственности, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, проведения государственной кадастровой оценки, уточнения границ земельных участков, исправления реестровых и технических ошибок, оформления сертификата электронной подписи. Сотрудники Кадастровой палаты помогут разобраться в вопросах купли-продажи, аренды, наследования недвижимости. Получить личную консультацию специалиста можно по предварительной записи или в порядке живой очереди. С собой необходимо взять паспорт.

Прием пройдет по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 8, кабинет 201 с 12-00 до 20-00. Тел.8(3822) 46-78-71.

ИСТОЧНИК KP.RU