В Томске задержали пьяного водителя, который вез людей на неисправном автобусе

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-10T06:28:15+03:00

Его сняли с рейса, а маршрутку отправили на штрафстоянку

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На этой неделе сотрудники ГИБДД провели проверку безопасности пассажироперевозок.

Во время рейда им удалось предотвратить возможную беду – задержать нетрезвого водителя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, утром 9 декабря в районе дома на Елизаровых, 86, полицейские остановили ПАЗик, который следовал по одному из городских маршрутов. У автобуса оказалось неисправное рулевое управление, а у самого водителя – признаки алкогольного опьянения. Автоинспекторы предложили 39-летнему мужчине пройти освидетельствование, экспертиза только подтвердила, что водитель пьян.

По данному факту был составлен протокол об административных правонарушениях. Водителю выписали штраф, а неисправный автобус эвакуировали на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU