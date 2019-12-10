В Томске задержали пьяного водителя, который вез людей на неисправном автобусе
На этой неделе сотрудники ГИБДД провели проверку безопасности пассажироперевозок.
Во время рейда им удалось предотвратить возможную беду – задержать нетрезвого водителя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, утром 9 декабря в районе дома на Елизаровых, 86, полицейские остановили ПАЗик, который следовал по одному из городских маршрутов. У автобуса оказалось неисправное рулевое управление, а у самого водителя – признаки алкогольного опьянения. Автоинспекторы предложили 39-летнему мужчине пройти освидетельствование, экспертиза только подтвердила, что водитель пьян.
По данному факту был составлен протокол об административных правонарушениях. Водителю выписали штраф, а неисправный автобус эвакуировали на спецстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU