Томскому селу Нарым присвоен статус исторического поселения

СЕГОДНЯ 06:15 2019-12-10T06:15:13+03:00

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Селу Нарым (Парабельский район) присвоен статус исторического поселения регионального значения. Приказ с утверждением границ территории и предмета охраны издан комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области.

Нарым - самое старое в области русское село - основан в 1596 году. Историческое поселение площадью 348 тысяч квадратных метров объединило 11 объектов культурного наследия федерального и регионального значений, в том числе архитектурный ансамбль на 25 адресов.

Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина пояснила, что в охраняемые границы вошли здания, где проживали политические ссыльные, в том числе дом Алексеевых, в котором в 1912 году находился в ссылке Иосиф Сталин. В границы поселения включены здание, построенное ссыльными поляками-участниками восстания 1863-1864 годов, и Нарымский острог, а также исторические ценные градоформирующие объекты.

Так, в перечень охраняемых панорам и видов вошли панорамы северного берега Кетской протоки, застройки западного берега озера Полой и другие.

- Новый статус Нарыма позволит сохранить его ценные постройки, инфраструктуру и археологические объекты, - сообщил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. - Это также даст возможность участвовать в конкурсе Минстроя России «Малые города и исторические поселения», в нацпроектах «Культура» и «Жилье и городская среда», в различных федеральных программах, грантах по сохранению объектов религиозного назначения, а в перспективе может способствовать развитию села как привлекательного туристического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU