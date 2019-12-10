Передовики томского агропрома получили почетные кубки

СЕГОДНЯ 06:07 2019-12-10T06:10:38+03:00

Томских аграриев поздравили с высокими достижениями в земледелии и животноводстве. Фото: из открытых источников

Награды вручены за лучшие результаты по итогам сельскохозяйственного года

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Завершились мероприятия регионального Агрономического собрания, посвященного теме «Томское земледелие: настоящее и будущее». Его участники обсудили стратегию развития растениеводства региона на ближайшие пять лет, в том числе, потенциал роста сельхозпроизводства за счет вовлечения в оборот неиспользуемых угодий, качество производимого в Сибири зерна и его экспортный потенциал.

Обменяться опытом и определить приоритеты собрались агрономы, селекционеры, руководители и специалисты сельхозпредприятий, главы фермерских хозяйств, а также представители аграрных вузов, НИИ, техникумов, общественных объединений, региональных и муниципальных управлений АПК.

Подводя итоги Агрономического собрания, губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил кубки передовиков производства руководителям и сотрудникам хозяйств, показавших лучшие результаты по итогам сельскохозяйственного года.

За высокую урожайность пшеницы по I почвенно-климатической зоне отмечены главный агроном ООО «Агрофирма «Межениновская» Сергей Сороченко, агроном ООО «Сибирское зерно» Илья Иванов и глава КФХ Александр Варфоломеев (Шегарский район).

Среди хозяйств, работающих во II почвенно-климатической зоне, лучшие результаты показали СПК «Белосток» (Кривошеинский район) и КФХ Грачьи Тмояна (Молчановский район).

Глава региона подчеркнул, что итоги сельскохозяйственного года вновь дают повод для гордости за агропромышленный комплекс Томской области и наших сельских тружеников.

ИСТОЧНИК KP.RU