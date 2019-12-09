На главной ледовой горке Томска поселился окунь

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-09T14:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на Новособорной площади достроили ледяную горку. Самое интересное, что во льду оказалась рыба. Окунь подо льдом вызвал эмоции у горожан. Такой дизайнерский ход тут же стали обсуждать в соцсетях. "Давайте дадим ему имя и будем следить за его жизнью до весны", - предложила Алена Выскребенцева. "Окунь ,так с, предлагаю назвать его Егорка", - придумала Евгения Сивиркова. "Бедняга, надеюсь кто-нибудь позаботится о его семье", - побеспокоилась Милана Малина. "Это прекрасно! Ведь он будет радовать томичей и гостей города аж до весны 2020", - написал Денис Амосов. "Его можно выдолбить. Положить оттаять, может и оживёт", - предложил Влад.

Также, томичи высказали свои предположения, как туда попала рыба. По одной из версий пользователей, окунь сам приплыл в центр города, правда, непонятно, как ему удалось преодолеть путь от реки через дорогу к фонтану. Но это уже совсем другая история.

ИСТОЧНИК KP.RU