2019-12-09T13:13:09+03:00
Общество

В Томске пройдёт кастинг на «Дом-2»

Для проекта будут искать новых героев
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: ТНТфото: ТНТ
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Пройти отбор в телешоу томичи смогут 15 декабря. Главный критерий, как отмечают создатели проекта — желание найти свою вторую половину и построить любовь на реалити-шоу об отношениях.

Кастинг состоится по адресу: ул. Красноармейская 122г, ночной клуб «Sova». «Мы не смотрим на город и гражданство. Нам неважно был ли у человека опыт съемок или участия в телепроектах. Главное, чтобы он был зажигательным, веселым и пылким. Мы ищем искренних, способных на приключения и мечтающих о настоящей любви!», — рассказала pr-менеджер отдела продвижения Телекомпании «НТэССи» Евгения Галина. Телепроект «ДОМ 2» - это реалити-шоу об интересных людях — личностях, которые имеют свое мнение, готовы действовать и нести ответственность за свои действия. Создатели «Дома-2» рассчитывают найти в Томске новых героев для телешоу и вторые половинки для его участников. Заполнить анкету можно на сайте https://casting.dom2.ru/anketa?utm_source=site&utm_medium=dom2 Дополнительные вопросы по кастингу +7 (985) 850 02 20

ИСТОЧНИК KP.RU

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