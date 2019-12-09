Ученый Томского госуниверситета стал лауреатом премии правительства России

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-09T10:36:16+03:00

Фото: tsu.ru По словам ученого, его технология поможет в производстве новых марок сталей. Фото: из открытых источников

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премии правительства России в области науки и техники за 2019 год. В число лауреатов вошел ведущий научный сотрудник Томского госуниверситета Мансур Зиатдинов. Ученый ТГУ удостоен награды за разработку новой технологии создания композиционных материалов для металлургии и за производство новых марок стали, ферросплавов, лигатур, огнеупоров, керамических материалов и титановых сплавов. Основная заслуга Зиатдинова состоит в разработке концепции «металлургического» самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Он первым в России и мире создал ресурсосберегающее экологически безопасное производство композиционных материалов на основе бескислородных тугоплавких соединений для металлургии.

По словам лауреата, эта технология поможет решить проблемы производства сталей, микролегированных азотом, бором и титаном, поможет в производстве отечественных безоксидных огнеупоров и лигатур, а также в изготовлении лопаток авиадвигателей.

Добавим, что в 2019 году премии правительства РФ присуждены 131 соискателю, в их числе 11 академиков и пять членов-корреспондентов Российской Академии наук, 64 доктора и 26 кандидатов наук.

ИСТОЧНИК KP.RU