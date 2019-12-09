Власти Томской области обеспокоены ростом числа смертельных ДТП

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-09T09:37:17+03:00

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По данным областного УГИБДД с начала 2019 года на дорогах Томской области произошло 675 аварий, в которых 88 человек погибли и 807 получили травмы. Несмотря на общее снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 6 %, число раненых в них людей выросло на 8 %, погибших - на 20 %. Большая часть аварий с пострадавшими (88 %) произошло по вине водителей.

Наиболее аварийным временем суток оперативные службы называют период с 17 до 18 и с 21 до 22 часов, по дням недели - пятницу и субботу. Больше всего аварий допустили люди в возрасте от 30 до 40 лет (20 человек) и от 40 до 50 лет (16 человек). Участники заседания под руководством вице-губернаторов Игоря Толстоносова и Игоря Шатурного проанализировали причины дорожных аварий и действующие в регионе меры профилактики. - С причиной выезда на встречную полосу связано 24 % всех смертельных случаев на дорогах.

Рост таких происшествий отмечен в Александровском, Асиновском, Томском, Молчановском и Зырянском районах, - сообщил начальник регионального управления ГИБДД Вячеслав Трещев.

Начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрий Баев предложил механизм быстрого реагирования на ДТП. Так, если сопутствующей причиной аварии станет состояние дорожно-уличной сети, то недостатки должны устраняться в течение 10-15 дней. Глава Асиновского района Николай Данильчук обратил внимание на рост числа «пьяных» ДТП, предложив правоохранителям активнее использовать уголовную практику за управление автомобилем в нетрезвом виде. Главам муниципалитетов комиссия поручила взять под личный контроль работу коммунальных служб и управляющих компаний по очистке дорог, управлению УГИБДД - усилить профилактическую и оперативную работу в предновогодние и праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU