2019-12-09T06:14:31+03:00
Происшествия

Врачи рассказали, в каком состоянии томичи - пассажиры автобуса, попавшего в ДТП

Шесть пострадавших сейчас в Кривошеинской районной больнице
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Пассажиры рейса, попавшего в аварию, находятся сейчас в районной больницеПассажиры рейса, попавшего в аварию, находятся сейчас в районной больницеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Пассажиры, попавшие вчера, 8 декабря, в аварию на трассе Томск — Каргала — Колпашево, находятся в районной больнице.

Как они себя чувствуют, сообщили в облздраве. Врачи оценивают состояние четверых, как тяжелое и двух - средней степени тяжести.

Напомним, что в результате аварии - столкновения рейсового автобуса с иномаркой - два человека погибли и шесть пострадали, в том числе, один ребенок.

Пассажиры были госпитализированы в Кривошеинскую районную больницу, одну пострадавшую отправили домой, на амбулаторное лечение. Состояние четырех пострадавших — трех женщин 37, 64 и 70 лет и 25-летнего мужчины медики оценивают, как тяжелое, они находятся в палате интенсивной терапии. 12-летний мальчик и 60-летняя женщина — в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Томской области обеспокоены ростом числа смертельных ДТП
К новому году Томск украсят 10 фонтанов светодиодных и 90 перетяг
Томский губернатор поднялся в медиарейтинге глав российских регионов
Отец должницы из Томска придавил пристава, чтобы тот оставил в покое его дочь
Средняя школа в томском селе Дзержинское отметила 90-летие
Томский опыт по сохранению памятников зодчества признан передовым
В томской колонии теперь будут проходить богослужения
Продавец из Томска сам определил себе зарплату и теперь предстанет перед судом
Больницы Томской области получили новые машины «скорой помощи»
В Томском СМИ прошло сообщение о госпитализации кадет с острым гастроэнтеритом
Предпенсионеры в Томской области приобретают новые компетенции
Томичей просят быть внимательными при использовании интернет-банкинга
В Томской области сосед избил соседа за злословие
Томский школьник представил Президенту РФ проект робота для чайных плантаций
Губернатор Томской области: задача власти - обеспечить безопасность граждан
Прокуратура Томской области передала в суд дело об убийстве матерью шестимесячного ребенка
Томичу за серию грабежей грозит реальный срок
Более 230 предписаний по очистке крыш выдали администрации районов Томска
Школьники Томской агломерации собрали больше шести тонн старых батареек
На выплаты неработающим пенсионерам Томская область получит более 700 млн рублей
Блондинки из Томска вызвали на интеллект-бой Кокляева и Емельяненко