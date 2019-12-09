Врачи рассказали, в каком состоянии томичи - пассажиры автобуса, попавшего в ДТП

СЕГОДНЯ 06:12 2019-12-09T06:14:31+03:00

Пассажиры рейса, попавшего в аварию, находятся сейчас в районной больнице Фото: из открытых источников

Шесть пострадавших сейчас в Кривошеинской районной больнице

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Пассажиры, попавшие вчера, 8 декабря, в аварию на трассе Томск — Каргала — Колпашево, находятся в районной больнице.

Как они себя чувствуют, сообщили в облздраве. Врачи оценивают состояние четверых, как тяжелое и двух - средней степени тяжести.

Напомним, что в результате аварии - столкновения рейсового автобуса с иномаркой - два человека погибли и шесть пострадали, в том числе, один ребенок.

Пассажиры были госпитализированы в Кривошеинскую районную больницу, одну пострадавшую отправили домой, на амбулаторное лечение. Состояние четырех пострадавших — трех женщин 37, 64 и 70 лет и 25-летнего мужчины медики оценивают, как тяжелое, они находятся в палате интенсивной терапии. 12-летний мальчик и 60-летняя женщина — в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU