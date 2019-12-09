Врачи рассказали, в каком состоянии томичи - пассажиры автобуса, попавшего в ДТП
Пассажиры, попавшие вчера, 8 декабря, в аварию на трассе Томск — Каргала — Колпашево, находятся в районной больнице.
Как они себя чувствуют, сообщили в облздраве. Врачи оценивают состояние четверых, как тяжелое и двух - средней степени тяжести.
Напомним, что в результате аварии - столкновения рейсового автобуса с иномаркой - два человека погибли и шесть пострадали, в том числе, один ребенок.
Пассажиры были госпитализированы в Кривошеинскую районную больницу, одну пострадавшую отправили домой, на амбулаторное лечение. Состояние четырех пострадавших — трех женщин 37, 64 и 70 лет и 25-летнего мужчины медики оценивают, как тяжелое, они находятся в палате интенсивной терапии. 12-летний мальчик и 60-летняя женщина — в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU