К новому году Томск украсят 10 фонтанов светодиодных и 90 перетяг

СЕГОДНЯ 05:49 2019-12-09T05:49:06+03:00

С наступлением декабря наш город погружается в зимнюю сказку Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Служба технической эксплуатации наружного освещения "Горсетей" почти завершила работу по украшению города к новому году. Закончен монтаж гирлянд на улицах Обручева, Лазо, Новосибирской, Р. Люксембург, Мюнниха.

Уже установлены фонтаны на ул. Шевченко, 62а, на Иркутском тракте, 116, в микрорайоне Мокрушинский, ведутся работы на Новособорной, на территории Губернаторского квартала. В этом году фонтан появится на Московском тракте у 4-го корпуса ТГУ. К новому 2020 году городские елки будут установлены у «Томских товаров», в сквере им. Ворошилова, на площади у «Авангарда».

В канун новогодних праздников на улицах Томска заиграют светодиодными огнями 90 перетяг, около 500 консолей, 10 фонтанов. «Туннель желаний» у главного флагштока региона и «Звездное небо» над переулком Томский продолжат радовать томичей.

ИСТОЧНИК KP.RU