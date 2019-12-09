Томский губернатор поднялся в медиарейтинге глав российских регионов

СЕГОДНЯ 05:33 2019-12-09T05:33:30+03:00

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По итогам ноября 2019 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин поднялся на 4-е место среди глав регионов СФО в рейтинге компании «Медиалогия». В сравнении с прошлым месяцем он набрал 6 пунктов.

Лидерами медиарейтинга в Сибирском федеральном округе в ноябре стали Виктор Томенко, Сергей Цивилев и Александр Бурков - главы Алтайского края, Кемеровской области и Омской области.

Еще больше пунктов Сергей Жвачкин набрал за месяц в общем медиарейтинге глав регионов России. Если в октябре он занимал только 80-ю позицию, то в ноябре поднялся сразу на 25-ю строчку. В целом по количеству и качеству упоминаний в СМИ лидерство стабильно держат мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Московской области Андрей Воробьев.

Поясним, что основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии» - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

При его расчете учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта. В их числе влиятельность источника информации; характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.

ИСТОЧНИК KP.RU