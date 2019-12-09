Отец должницы из Томска придавил пристава, чтобы тот оставил в покое его дочь

СЕГОДНЯ 05:22 2019-12-09T05:24:13+03:00

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Томичка задолжала банку более 1 800 000 рублей. Вместе с исполнительским сбором сумма составила 2 000 000 рублей. Чтобы как-то заставить гражданку рассчитаться, сотрудник отдела судебных приставов запретил перерегистрацию ее автомобиля, находящегося в залоге у банка – Hyundai Santa Fe 2013 г.в.

"Однако быстро наложить арест на иномарку не получилось, машины не оказалось на месте. Позже выяснилось, что автомобилем пользуется отец должницы, а живет он в частном доме на окраине города", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Во время ареста машины отец гражданки сел за руль и начал движение в сторону гаража. Судебный пристав перегородил ему дорогу, но нарушитель продолжил путь, в результате чего пристав оказался на капоте автомобиля.

В итоге арест на машину был все равно наложен. На водителя составили административный протокол. Впоследствии документы будут переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Если томичка так и оплатит свой долг , то автомобиль у семьи заберут и отправят на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU