Средняя школа в томском селе Дзержинское отметила 90-летие

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-08T15:46:14+03:00

Фото: Валерий Доронин. Школа № 65 невелика, но очень важна для пригородного села. Фото: из открытых источников

На юбилей собрались педагоги, ученики и их родители

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В субботу, 7 декабря, в 16 часов в средней общеобразовательной школе № 65 (с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию учреждения.

Школа основана в 1929 году, до 1934-го работала для детей сотрудников местной колонии, а затем стала общеобразовательной. Сейчас здесь обучаются 355 ребятишек, сообщает пресс-служба мэрии Томска. В 2018-2019-м учебном году школа стала инновационной площадкой: здесь реализуется проект «Технология геймификации как фактор повышения качества образования». Помимо обучения, предусмотрены девять программ дополнительного образования и семь программ внеурочной деятельности. В перспективе руководство учреждения планирует реализовать новую программу развития школы с акцентом на профильные естественнонаучные классы.

Педагогический коллектив и учеников 65-й школы поздравили с юбилеем и вручили им почетные грамоты и благодарственные письма.

С концертными номерами перед гостями, педагогами и родительским комитетом выступили самодеятельные артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU