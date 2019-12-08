Томский опыт по сохранению памятников зодчества признан передовым

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-08T15:42:13+03:00

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Министерство культуры РФ рекомендовало использовать в регионах опыт Томской области в сфере сохранения памятников деревянного зодчества. Представленный томичами кейс будет опубликован на сайтах профильных ведомств всех 85 субъектов Федерации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Впервые томский опыт был представлен председателем областного комитета по охране объектов культурного наследия Еленой Перетягиной на заседании совета по разработке ведомственного проекта «Сохранение деревянного зодчества» при Министерстве культуры России, который состоялся в Москве минувшим летом. По словам Е. Перетягиной, наш опыт высоко оценил заместитель министра культуры Сергей Обрывалин. В 2019 году томичи также представляли свои наработки на XVIII Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры в Благовещенске, на II Международной конференции по сохранению объектов культурного наследия – памятников деревянной архитектуры в Санкт-Петербурге, а также на

Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В качестве лучших практик по сохранению деревянного зодчества Томская область представляла муниципальный проект «Аренда за рубль», реализуемый с 2016 года, а также волонтерские акции по благоустройству территории церкви Петра и Павла в селе Нагорный Иштан.

ИСТОЧНИК KP.RU