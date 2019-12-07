2019-12-07T06:42:40+03:00
Общество

В томской колонии теперь будут проходить богослужения

На территорию привезли икону святого Луки Войно-Ясенецкого
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Заключенные смогут устраивать службы и отмечать православные праздникиЗаключенные смогут устраивать службы и отмечать православные праздникиФото: из открытых источников
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Помощник начальника управления по организации работы с верующими, священник Томской епархии Иван Усачев передал икону Святого Луки Войно-Ясенецкого в больницу, расположенную на территории ИК-4 УФСИН России по Томской области.

Святой Лука Войно-Ясенецкий - епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, учёный, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель и доктор богословия.

Теперь, по словам отца Ионна, в больнице ИК-4 будут проходить богослужения, в том числе и православные праздники, и у каждого осужденного, находящегося здесь будет возможность помолиться святому о здоровье и исцелении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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