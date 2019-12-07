2019-12-07T06:25:21+03:00
Происшествия

Продавец из Томска сам определил себе зарплату и теперь предстанет перед судом

Торгуя автотоварами, он "забывал" пробивать чеки
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Все проделки торговца зафиксировала камераВсе проделки торговца зафиксировала камераФото: Архив "КП"
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Экс-продавец автомагазина, 30-летний томич, обвиняется по статье уголовного кодекса за присвоение и хищение чужого имущества. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подозреваемому удалось за 4 месяцы работы "напремировать" себя более, чем на 150 тысяч рублей.

"С июня по сентябрь 2019 года обвиняемый, работая продавцом в магазине автотоваров и являясь материально ответственным лицом, неоднократно забирал часть денег из кассы магазина, а также допускал факты отпуска товаров без пробития товарного чека, при этом полученные от покупателей деньги в кассу не вносил. Общая сумма ущерба, нанесенного работодателю действиями обвиняемого, составила более 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Все его преступления были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. Поэтому доказательства были очевидны. Обвиняемый не стал отрицать своей вины в содеянном. При этом он признал, что и аванс и заработную плату всегда получал вовремя.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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