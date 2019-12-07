Продавец из Томска сам определил себе зарплату и теперь предстанет перед судом
Экс-продавец автомагазина, 30-летний томич, обвиняется по статье уголовного кодекса за присвоение и хищение чужого имущества. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подозреваемому удалось за 4 месяцы работы "напремировать" себя более, чем на 150 тысяч рублей.
"С июня по сентябрь 2019 года обвиняемый, работая продавцом в магазине автотоваров и являясь материально ответственным лицом, неоднократно забирал часть денег из кассы магазина, а также допускал факты отпуска товаров без пробития товарного чека, при этом полученные от покупателей деньги в кассу не вносил. Общая сумма ущерба, нанесенного работодателю действиями обвиняемого, составила более 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Все его преступления были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. Поэтому доказательства были очевидны. Обвиняемый не стал отрицать своей вины в содеянном. При этом он признал, что и аванс и заработную плату всегда получал вовремя.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU