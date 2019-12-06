2019-12-06T10:07:57+03:00
Общество

Больницы Томской области получили новые машины «скорой помощи»

Сегодня, 6 декабря, губернатор Сергей Жвачкин вручил главврачам медицинских учреждений региона ключи от 39 новых санитарных автомобилей.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В новом автопарке машины классов "В" и "С". Фото: из открытых источников.В новом автопарке машины классов "В" и "С". Фото: из открытых источников.
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В сообщении пресс-службы обладминистрации уточняется, что медицинская спецтехника поступила в регион в соответствие с распоряжением правительства России и уже сегодня отправится в 14 районных больниц, а также на станцию скорой медицинской помощи города Томска, в областной перинатальный центр имени Ирины Евтушенко и в отделение санитарной авиации Томской областной клинической больницы в городе Колпашево.

Передавая медикам новые машины в Губернаторском квартале Томска, глава региона напомнил, что в 2019 году в стране началась реализация президентских национальных проектов.

«Один из главных президентских национальных проектов – это «Здравоохранение», потому что нет ничего важнее в жизни, чем здоровье. По национальному проекту мы начали строить сверхсовременный хирургический корпус областного онкологического диспансера. Закупили в больницы по всей области новое медицинское оборудование», – цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Жвачкина.

Он напомнил, что развитию здравоохранения способствуют и региональные программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Бюджетный дом», которые помогают медикам закрепиться в районах области. В помощь сельским докторам – «Плавучая поликлиника» и «Маршрут здоровья».

В новом автопарке 32 машины марки «УАЗ» и «ГАЗ» класса «В». Они оснащены 52 единицами оборудования и медицинских изделий, в том числе аппаратом ЭКГ, дефибриллятор автоматическим, электроотсасывателем хирургическим, пульсоксиметром и другими приборами. Семь машин марки «ГАЗель Некст» класса «С», который отличают 60 единиц более высокопрофесиионального оборудования по сравнению с классом «В». Они заменят автомобили, которые выработали свой ресурс.

Добавляется, что в бюджете 2020 года заложено на новые автомобили «скорой помощи» 20 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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