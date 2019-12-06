В Томском СМИ прошло сообщение о госпитализации кадет с острым гастроэнтеритом
Пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ сообщает: в материале СМИ говорилось о том, что 5 декабря 2019 года пятеро воспитанников Колпашевского кадетского корпуса были госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит неуточненной этиологии». Возраст заболевших от 14 до 18 лет. Еще пятеро кадет получают амбулаторную помощь.
Уточняется, что следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела приступили к проведению проверки указанной информации, в рамках которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятия будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU