В Томском СМИ прошло сообщение о госпитализации кадет с острым гастроэнтеритом

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-06T09:47:15+03:00

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Пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ сообщает: в материале СМИ говорилось о том, что 5 декабря 2019 года пятеро воспитанников Колпашевского кадетского корпуса были госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит неуточненной этиологии». Возраст заболевших от 14 до 18 лет. Еще пятеро кадет получают амбулаторную помощь.

Уточняется, что следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела приступили к проведению проверки указанной информации, в рамках которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятия будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU