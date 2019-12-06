2019-12-06T09:47:15+03:00
Общество

В Томском СМИ прошло сообщение о госпитализации кадет с острым гастроэнтеритом

Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области проводится проверка опубликованой информации
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела приступили к проведению проверки указанной информации. Фото: © РИА Томск. Павел СтефанскийСледователи Колпашевского межрайонного следственного отдела приступили к проведению проверки указанной информации. Фото: © РИА Томск. Павел Стефанский
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Пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ сообщает: в материале СМИ говорилось о том, что 5 декабря 2019 года пятеро воспитанников Колпашевского кадетского корпуса были госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит неуточненной этиологии». Возраст заболевших от 14 до 18 лет. Еще пятеро кадет получают амбулаторную помощь.

Уточняется, что следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела приступили к проведению проверки указанной информации, в рамках которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятия будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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