2019-12-06T09:30:01+03:00
Общество

Предпенсионеры в Томской области приобретают новые компетенции

Жители региона переобучились и приобрели дополнительные трудовые навыки, которые помогли им в поиске работы
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Возможность получить новые компетенции для трудоустройства востребована среди людей предпенсионного возраста. Фото: yandex.byВозможность получить новые компетенции для трудоустройства востребована среди людей предпенсионного возраста. Фото: yandex.by
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Как сообщает пресс-служба обладминистрации, семь человек получили 100 тыс. рублей от службы занятости на реализацию своего бизнеса. По словам начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, возможность получить новые компетенции для трудоустройства востребована среди людей предпенсионного возраста. Уточняется, что в 2019 году профессионалы 50+ прошли переобучение на товароведа, кладовщика, специалиста по охране труда, специалиста по закупкам, после чего были трудоустроены.

Добавляется: чтобы получить денежные средства через центр занятости на реализацию бизнеса, необходимо защитить свой бизнес-план. Для успешного старта специалисты службы предлагают получить профессиональные консультации в сфере налогового и юридического законодательства, бухгалтерии и продвижения товара на рынке. Узнать подробней о возможностях переобучения и повышения квалификации можно по телефону 8-800-200-1202.

ИСТОЧНИК KP.RU

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