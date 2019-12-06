Томичей просят быть внимательными при использовании интернет-банкинга

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-06T09:11:51+03:00

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Пресс-служба администрации Томска разместила на сайте мэрии сообщение с рекомендациями о том, как оградить себя от преступлений, связанных со схемами хищения денежных средств с банковских карт. Уточняется, что в случае, если человек потерял мобильный телефон с c подключенной услугой интернет банкинга, ему необходимо срочно обратиться к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и в контактный центр банка для блокировки услуги. При смене номера телефона, на который подключена услуга, необходимо обратиться в любое отделение нужного банка и отключить услугу от прежнего номера телефона и подключить услугу на новый. Ни в коем случае нельзя подключать к услугам интернет-банкинга телефоны по просьбам третьих лиц. Необходимо установить на телефон антивирусное ПО и своевременно его обновлять. Нельзя переходить по ссылкам и устанавливать приложения или обновления безопасности, пришедшие по SMS или на электронную почту. Добавляется, что при соблюдении указанных мер пользование SMS-сервисом станет достаточно безопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU