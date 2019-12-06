В Томской области сосед избил соседа за злословие

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-06T08:57:06+03:00

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Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в июле 2019 года обвиняемый на своем приусадебном участке распивал спиртное вместе с соседом и присоединившимся к ним общим знакомым. Через некоторое время, когда сосед пошел в магазин за дополнительной порцией спиртного, обвиняемый обнаружил пропажу своих сигарет. Оставшийся с ним знакомый предположил, что сигареты украл ушедший сосед и выразился в адрес последнего нецензурной бранью. Однако вернувшийся с алкоголем сосед категорически отверг это предположение, более того, чуть позднее он нашел потерянную пачку сигарет на диване в комнате. Тогда обвиняемый, разозлившись на третьего участника компании за его необоснованные обвинения и ругань в адрес хорошего человека, стал наносить ему удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе в область лица, причинив потерпевшему перелом носа и челюсти, относящиеся к средней тяжести вреда здоровью человека.

Уточняется, что свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, пояснив, что совершению преступления способствовало алкогольное опьянение.

Добавляется, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Колпашевский городской суд. В рамках уголовного дела прокуратура предъявила к обвиняемому иск о взыскании 110 тыс. рублей, затраченных государством на лечение потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU