Прокуратура Томской области передала в суд дело об убийстве матерью шестимесячного ребенка

СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-06T07:49:05+03:00

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Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с ребенком; убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью.

По версии следствия, обвиняемая с июня по декабрь 2018 года не заботилась о здоровье своего грудного ребенка, физическом и психическом развитии, не соблюдала рекомендации и предписания врачей по развитию новорожденного, кормлению и уходу за ним, принятию необходимых лекарств и витаминов. Вследствие длительного нахождения ребенка в неподвижном положении и недостаточной гигиены кожных покровов, у него образовались пролежни в виде язвенных дефектов кожи.

Уточняется, что мать, не желая ухаживать за сыном, решила его убить, для чего сначала обеднила и существенно сократила рацион малыша, а потом полностью прекратила кормление. Это привело к расстройству всех жизненно важных функций организма и закончилось смертью полугодовалого ребенка от острой сердечной недостаточности в совокупности с иными осложнениями, вызванных алиментарной кахексией (истощением).

Добавляется, что обвиняемая признала свою вину в содеянном, пояснив, что ребенок, имевший физиологическую патологию, стал для нее обузой, она утратила к нему материнские чувства и не видела смысла в его выхаживании, поскольку считала, что он все равно не станет здоровым человеком. Ранее обвиняемая была лишена родительских прав в отношении двух своих несовершеннолетних детей, а в настоящее время лишена родительских прав в отношении оставшихся четверых детей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Томский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU