Томичу за серию грабежей грозит реальный срок

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-06T07:27:24+03:00

За серию грабежей томичу грозит лишение свободы сроком на несколько лет. Фото: r70.fssprus.ru

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По сведениям пресс-службы областной прокуратуры, в период с февраля 2019 года по апрель 2019 года подсудимый, проходя на улице мимо незнакомых женщин, выхватывал у них из рук сумки и скрывался с места преступления. От его действий пострадали три томички.

Уточняется, что в этот же период времени в ходе общения со знакомой в подъезде многоквартирного дома мужчина попросил разрешения воспользоваться ее мобильным телефоном. Завладев гаджетом, подсудимый скрылся. Ущерб, нанесенный собственникам имущества противоправными действиями, составил, в общей сложности, 21 тыс. рублей.

В судебном заседании томич свою вину в содеянном признал в полном объеме.

Добавляется, что с учетом данных о личности подсудимого, который совершил преступления спустя непродолжительное время после отбытия наказания по предыдущему приговору суда, в период нахождения под административным надзором и при наличии отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступлений, государственный обвинитель настаивала на назначении ему наказания в виде реального лишения свободы. Согласившись с этой позицией, суд приговорил мужчину окончательно к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU