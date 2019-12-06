Более 230 предписаний по очистке крыш выдали администрации районов Томска

СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-06T07:13:59+03:00

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По сообщению пресс-службы городской администрации, требования очистить кровлю от снега и сосулек были вручены представителям УК и ТСЖ многоквартирных домов, а также сферы потребительского рынка. За минувшую неделю в Ленинском районе выдано 61 предписание, в Октябрьском -88, в Советском районе – 52, в Кировском районе - 37 предписаний.

Уточняется, что в течение прошедших суток жилищные службы в Ленинском районе убрали навесы из снега и сосулек с 21 крыши многоквартирных домов, в частности по адресам: ул. Войкова, 80, Карла Маркса,38, пр. Ленина, 120, 152, 167, ул. Большая Подгорная, 50, 91а.

Добавляется, что в Октябрьском районе от снега и наледи очищено 33 кровли. Управляющие компании и ТСЖ удалили за минувшие сутки снежные навесы: по ул. Лермонтова, Октябрьской, Пушкина, Б. Куна, ряда домов по Иркутскому тракту, а также с многоквартирных домов по Мичурина с №8 по №16. Кировской районной администрацией в рамках рейда проверено 72 многоквартирных дома. В Советском районе - 116 кровель многоквартирных домов и объектов потребительского рынка – магазинов и торговых павильонов. За сутки управляющие компании и ТСЖ района от снежных навесов и сосулек очистили 18 многоквартирников.

ИСТОЧНИК KP.RU