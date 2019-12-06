Школьники Томской агломерации собрали больше шести тонн старых батареек

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-06T06:54:59+03:00

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По сообщению пресс-службы администрации региона, в ходе акции «Батарейки, сдавайтесь!» учащиеся образовательных учреждений Томской агломерации собрали больше 6 тонн старых батареек. Этот объем бесплатно примет на переработку партнер экологической акции – один из челябинских заводов.

Уточняется, что наибольший объем батареек собрала школа «Перспектива» — 539 кг, на втором месте - гимназия № 24 (360 кг), на третьем – школа № 16 (346 кг). Среди школ Томского района отличились Зональненская, Кисловская и Малиновская. В Северске больше всех батареек принесли на акцию северский лицей, школа № 88 и школа № 83. Победители акции получат награды от организаторов.

«Впервые мы получили такой активный отклик и такой внушительный результат – 6 тонн батареек, из которых теперь путем переработки получится вторичное сырье. Учитывая заинтересованность, мы планируем и дальше проводить такие экологические акции по раздельному сбору отходов, – цитируется пресс-службой комментарий и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максима Кривова. - В перспективе организуем систему, которая позволит направлять батарейки и другие опасные отходы на переработку не только в рамках акций, но и на постоянной основе. Наши специалисты работают над этим с региональным оператором».

ИСТОЧНИК KP.RU