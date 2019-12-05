2019-12-05T11:35:57+03:00
Общество

На выплаты неработающим пенсионерам Томская область получит более 700 млн рублей

С 1 января федеральную социальную доплату к пенсии заменят на региональную
Антонина Ленская
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Специалисты обещают: пенсионеры не почувствуют неудобств при переходе от федеральной выплаты к региональной.Специалисты обещают: пенсионеры не почувствуют неудобств при переходе от федеральной выплаты к региональной.Фото: из открытых источников
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С 1 января 2020 года вместо федеральной социальной доплаты к пенсии в Томской области будет назначаться региональная. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала начальник областного департамента соцзащиты населения Марина Киняйкина. Право на получение региональной социальной доплаты имеют пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума.

В соответствии с областным законом размер прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты на 2020 год составил 9 546 руб. (в 2019-м - 8 795 руб.). Это значит, что с 1 января неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже 9 546 руб., будет устанавливаться социальная доплата к пенсии до этой суммы.

- Помимо роста прожиточного минимума с 1 января меняется источник финансирования выплаты, - подчеркнула М. Киняйкина.

- Так как в Томской области прожиточный минимум на 2020 год установлен выше, чем общероссийский, пенсионеры, которые сейчас получают федеральную социальную доплату к пенсии от органов Пенсионного фонда, с нового года начнут получать региональную социальную доплату от областного департамента соцзащиты населения.

В качестве софинансирования на эти цели из федерального бюджета будет выделено 713 млн руб., еще 146 млн - из региональной казны. В 2020 году социальную доплату будут получать около 29 тысяч неработающих пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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