Блондинки из Томска вызвали на интеллект-бой Кокляева и Емельяненко

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-05T11:01:12+03:00

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После легендарного поединка Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, который окончился нокаутом пауэрлифтера, блондинки из Томска изъявили желание встретиться со спортсменами.

Юлия и Яна решили провести интеллектуальный поединок со знаменитостями и обратились к атлетам посредствам соцсетей.

- Есть стереотип, что качки тупые и что блондинки не очень умные. Мы хотим разрушить этот миф. поэтому и бросили вызов, - пояснили девушки.

Если спортсмены согласятся на поединок, то это будет первый в России интеллектуальный бой «Качки против Блондинок». Встречу предложили провести в марте 2020 года.

Напомним, что в ночь на субботу, 30 ноября, Емельяненко нокаутировал Кокляева. Боец смешанного стиля победил соперника за две минуты. После боя спортсмены пожали руки. Емельяненко извинился за быстрый поединок, а Кокляев захотел провести реванш по правилам MMA.

По итогам боя пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а боец — миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU