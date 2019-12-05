2019-12-05T11:01:12+03:00
Общество

Блондинки из Томска вызвали на интеллект-бой Кокляева и Емельяненко

Впервые в России бойцам поступило такое предложение
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:

Качки и блондинки.Томички бросили вызов спортсменамВКонтакте

Изменить размер текста:

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

После легендарного поединка Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, который окончился нокаутом пауэрлифтера, блондинки из Томска изъявили желание встретиться со спортсменами.

Юлия и Яна решили провести интеллектуальный поединок со знаменитостями и обратились к атлетам посредствам соцсетей.

- Есть стереотип, что качки тупые и что блондинки не очень умные. Мы хотим разрушить этот миф. поэтому и бросили вызов, - пояснили девушки.

Если спортсмены согласятся на поединок, то это будет первый в России интеллектуальный бой «Качки против Блондинок». Встречу предложили провести в марте 2020 года.

Напомним, что в ночь на субботу, 30 ноября, Емельяненко нокаутировал Кокляева. Боец смешанного стиля победил соперника за две минуты. После боя спортсмены пожали руки. Емельяненко извинился за быстрый поединок, а Кокляев захотел провести реванш по правилам MMA.

По итогам боя пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а боец — миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выплаты неработающим пенсионерам Томская область получит более 700 млн рублей
Томские ученые разработали новую технологию очистки водоемов
В Томске поймали двух подростков, подозреваемых в торговле наркотиками
На карту Томской области будет нанесено новое месторождение
Из Томска – в Австралию
Кроватку для годовалого ребенка помогли вернуть томские приставы
По дороге в томский аэропорт столкнулись «ИЖ» и «Фольксваген Поло»
Томичам на заметку: продавцы обязаны маркировать одежду из натурального меха
В Томске объявлен конкурс елочных игрушек с историей
На Белом озере в Томске 15 декабря появятся светодиодные лебеди
Ученые Томского госуниверситета: климат становится более «нервным»
В томских школах прошли уроки по обращению с мусором
Томское пиво вошло в сотню лучших товаров России этого года
Томская публика узнала имена победителей театрального фестиваля «Маска»
Михайловская роща в Томске больше не будет памятником природы
Расселение аварийного жилья в Томске под угрозой срыва
Мэр Томска вручит ключи от квартир жильцам аварийных домов в среду
Причиной гигантской «пробки» в Томске стало массовое ДТП
Названы имена лучших педагогов томских техникумов
«Самодвижущийся» автомобиль сбил пешехода и две машины в Томске
Депутаты городской Думы приняли бюджет Томска на 2020 год