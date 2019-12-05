Томские ученые разработали новую технологию очистки водоемов

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-05T10:48:21+03:00

Технология "Аэрощуп" эффективна даже для очистки дна водных объектов от пластика. Фото: пресс-служба НИ ТГУ.

Изменить размер текста: A A

Лабораторные испытания доказали, что "Аэрощуп" способен извлекать частицы пластика из донных отложений. С его помощью можно будет очищать поверхность водоемов от нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба вуза (www.tsu.ru).

Известно, что в 2016 году ученые Биологического института (БИ) ТГУ запатентовали аэрощуп – прибор, который позволяет очищать дно загрязненных нефтью водоемов. Принцип его работы заключается в подаче воздуха под давлением на дно водоема, после чего донная нефть "прилипает" к пузырькам и поднимается на поверхность. Томичи уже нашли партнеров для тиражирования технологии в странах Евросоюза и АТР.

Уточняется, что технология "Аэрощуп" будет использоваться для решения проблемы загрязнения пластиком. Команда проекта уже завершила лабораторные испытания, в ходе которых была подтверждена способность аэрощупа извлекать частицы пластика из донных отложений. Летом 2020 года научная команда планирует провести его натурные испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU