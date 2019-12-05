2019-12-05T10:48:21+03:00
Наука

Томские ученые разработали новую технологию очистки водоемов

Проект "Аэрощуп", созданный в Национальном исследовательском Томском государственном университете (НИ ТГУ), будет способствовать реализации национального проекта «Экология»
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Технология "Аэрощуп" эффективна даже для очистки дна водных объектов от пластика. Фото: пресс-служба НИ ТГУ.Технология "Аэрощуп" эффективна даже для очистки дна водных объектов от пластика. Фото: пресс-служба НИ ТГУ.
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Лабораторные испытания доказали, что "Аэрощуп" способен извлекать частицы пластика из донных отложений. С его помощью можно будет очищать поверхность водоемов от нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба вуза (www.tsu.ru).

Известно, что в 2016 году ученые Биологического института (БИ) ТГУ запатентовали аэрощуп – прибор, который позволяет очищать дно загрязненных нефтью водоемов. Принцип его работы заключается в подаче воздуха под давлением на дно водоема, после чего донная нефть "прилипает" к пузырькам и поднимается на поверхность. Томичи уже нашли партнеров для тиражирования технологии в странах Евросоюза и АТР.

Уточняется, что технология "Аэрощуп" будет использоваться для решения проблемы загрязнения пластиком. Команда проекта уже завершила лабораторные испытания, в ходе которых была подтверждена способность аэрощупа извлекать частицы пластика из донных отложений. Летом 2020 года научная команда планирует провести его натурные испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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