В Томске поймали двух подростков, подозреваемых в торговле наркотиками

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-05T10:37:53+03:00

Не успев вступить во взрослую жизнь, молодые люди "наработали" себе срок. Фото: из открытых источников

Вместе они пойдут по статье

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сбыта наркотических средств в значительном размере. об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемыми оказались двое 16-летних подростков, которые торговали наркотическими средствами в сети «Интернет». Молодые люди, парень и девушка, выкупали партии оптом, расфасовывали их в пакеты по 2 грамма и делали «закладки».

За совершение указанных действий законом предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Подозреваемые задержаны. В ближайшее время суд рассмотрит их дело и вынесет приговор. А пока собираются доказательства вины томичей, опрашиваются свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU