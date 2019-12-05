В Томске поймали двух подростков, подозреваемых в торговле наркотиками
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сбыта наркотических средств в значительном размере. об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемыми оказались двое 16-летних подростков, которые торговали наркотическими средствами в сети «Интернет». Молодые люди, парень и девушка, выкупали партии оптом, расфасовывали их в пакеты по 2 грамма и делали «закладки».
За совершение указанных действий законом предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Подозреваемые задержаны. В ближайшее время суд рассмотрит их дело и вынесет приговор. А пока собираются доказательства вины томичей, опрашиваются свидетели.
ИСТОЧНИК KP.RU