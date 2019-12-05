2019-12-05T10:24:04+03:00
Экономика

На карту Томской области будет нанесено новое месторождение

Его назвали в честь известного геолога Юрия Чикишева
Антонина Ленская
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фото предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНКфото предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК
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Новое месторождение открыто в результате геологоразведочных работ на одном из васюганских лицензионных участков АО «Томскнефть» ВНК - Поньжевом. По оценке специалистов, его геологические запасы составляют 1,3 миллиона тонн. Месторождение, расположенное в Каргасокском районе, названо в честь одного из ветеранов нефтяной отрасли Юрия Чикишева.

- Юрий Александрович этого достоин, как никто другой, - отмечает главный геолог «Томскнефти» Сергей Захаров. – Он более четверти века трудился на нашем предприятии, стоял у истоков создания НГДУ «Васюганнефть», 12 лет руководил отделом геологии и разработки, потом еще 9 лет был главным геологом этого управления, возглавлял геологическую службу всего объединения. Чикишев внес огромный вклад в формирование опыта освоения юрских отложений Западной Сибири, работы с низкопродуктивными коллекторами, и всегда охотно этим опытом делился.

Выйдя на пенсию, Ю. А. Чикишев несколько лет возглавлял департамент геологоразведочных работ ОАО «ТомскНИПИнефть». Ветеран и сейчас живет в Томске, находясь на заслуженном отдыхе, с удовольствием общается с бывшими коллегами, интересуется жизнью родного предприятия.

Как сообщается на официальном сайте «Томскнефти», новый актив пополнил список «именных» месторождений компании. Однако, в отличие от Лугинецкого, Чкаловского или Даненберговского, в его названии славное имя нефтяника увековечено уже при жизни. Такое решение было принято коллегиально

ИСТОЧНИК KP.RU

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