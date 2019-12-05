2019-12-05T08:32:47+03:00
Происшествия

Кроватку для годовалого ребенка помогли вернуть томские приставы

Мать продала ее в соседний район
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УФССП России по Томской областифото: УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников
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Предметом дележа между бывшими супругами оказалась детская кроватка. Когда муж с женой развелись, а годовалый малыш остался жить с отцом, то кроватку было велено передать по месту жительства ребенка, - сообщили в УФССП России по Томской области.

Напомним, летом 2019 года в селе Каргасок по решению суда бывшие супруги делили имущество. Был наложен арест на вещи, подлежащие передаче, которые оставили на ответственное хранение гражданке. Ее предупредили об уголовной ответственности за отчуждение, продажу, порчу арестованного имущества по ст. 312 УК РФ.

В ходе изъятия предметов для передачи служители закона недосчитались детской кроватки. Должница пояснила, что кроватка продана и в данный момент находится в Колпашево.

По факту отчуждения имущества было заведено уголовное дело по ст. 312 УК РФ. Суд вынес гражданке штраф в 6000 рублей. Вещественное доказательство – детскую кроватку – велели вернуть законному владельцу, проживающему в Каргаске.

На данный момент кроватка изъята сотрудниками отдела судебных приставов по Колпашевскому району. Через несколько дней ее доставят в Каргасок и вернут отцу ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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