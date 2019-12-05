По дороге в томский аэропорт столкнулись «ИЖ» и «Фольксваген Поло»

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-05T08:06:13+03:00

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Сегодня, около 6:30 утра на 16-м километре автодороги Томск-Аэропорт произошла авария. Столкнулись два встречных автомобиля «Фольксваген Поло» и «Иж —Ода». Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген» направлялся из города в аэропорт. Не справившись с управлением, он допустил столкновение с автомобилем «Иж». За рулем «Оды» был 61-летний водитель, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП водитель отечественного авто получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Очевидцы и свидетели данного происшествия могут обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру: 8(3822) 664-422.

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU