2019-12-05T07:52:22+03:00
Общество

Томичам на заметку: продавцы обязаны маркировать одежду из натурального меха

Комиссия по противодействию контрафакту рассмотрела соблюдение этого требования
Антонина Ленская
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Требование маркировать одежду из натурального меха действует с 2016 года.Требование маркировать одежду из натурального меха действует с 2016 года.Фото: из открытых источников
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Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Томской области на очередном заседании рассмотрела вопросы качества продукции животного происхождения и обязательной маркировки меховых изделий.

Представители федеральных надзорных органов представили результаты анализа лабораторных исследований продукции животного происхождения, отобранной в ходе контрольно-надзорных мероприятий, по показателям фальсификации. «Борьба с фальсифицированной продукцией - это общая задача, поскольку затрагивает интересы и потребителей, и добросовестного бизнеса, и государства, - подчеркнул вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный. - И конечно, особую опасность для здоровья фальсификат несет, когда попадает от недобросовестных поставщиков в медицинские и образовательные учреждения».

Также члены комиссии подвели итоги взаимодействия по контролю соблюдения требований об обязательной маркировке одежды из натурального меха. С 2016 года все продавцы обязаны маркировать такие изделия контрольными идентификационными знаками и сообщать информацию в налоговые органы. По зашифрованной в двумерном QR-коде ссылке покупатель может получить информацию о меховом изделии на сайте Федеральной налоговой службы и убедиться, что оно ввезено и закуплено легально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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