В Томской области задержали преступную группировку, торговавшую лесом

СЕГОДНЯ 07:05 2019-12-03T07:05:32+03:00

Ущерб от деятельности составил не менее 24 миллионов рублей

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Сотрудники таможни совместно с ФСБ и линейным отделом МВД пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на поставке лесоматериалов в Узбекистан, - сообщили в пресс-службе Томской таможни.

Не менее полутора лет они скупали пиломатериал у местных производителей, в том числе, и нелегального происхождения. Группа использовала аффилированные фирмы-однодневки, оформленные на подставных лиц.

От имени таких фирм в декларациях, подаваемых в Томскую таможню, подавались недостоверные сведения о производителях пиломатериалов. Также в пакетах документов с декларациями на товары представлялись подложные внешнеэкономические контракты.

Разоблачить преступную схему удалось томским силовикам. По предварительным данным ущерб составил не менее 24 миллионов рублей и еще уточняется. Изъяты печати, электронные цифровые подписи, документы, - использовавшиеся для совершения преступлений.

Также изъяты пиломатериалы, приготовленные для незаконного вывоза за рубеж, общим объемом более 400 кубических метров, стоимостью 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

фото: пресс-служба Томской таможниФото: из открытых источников

фото: пресс-служба Томской таможниФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU