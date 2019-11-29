Томич пытался сдать экзамен на права с помощью гарнитуры

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-29T13:36:19+03:00

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Томич, ранее лишенный права управления транспортным средством, пришел в ГИБДД, чтобы сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Так как не был уверен в своих знаниях, то решил использовать гарнитуру, но нарушителя уличили в обмане, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщается, что мужчина, ранее лишенный права управления транспортным средством, для получения водительского удостоверения обратился в подразделение ГИБДД УМВД России по Томской области для сдачи теоретического экзамена на право управления транспортным средством.

Во время экзамена, сотрудник полиции заметил, что 34-летний мужчина с кем-то разговаривает. Инспектор остановил процесс сдачи экзамена, осмотрел томича и обнаружил, что он использовал не только гарнитуру, но и другие средства связи, закрепив их на своей одежде и замаскировав.

В итоге 34-летний мужчина был доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU