Томич пытался сдать экзамен на права с помощью гарнитуры
Томич, ранее лишенный права управления транспортным средством, пришел в ГИБДД, чтобы сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Так как не был уверен в своих знаниях, то решил использовать гарнитуру, но нарушителя уличили в обмане, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сообщается, что мужчина, ранее лишенный права управления транспортным средством, для получения водительского удостоверения обратился в подразделение ГИБДД УМВД России по Томской области для сдачи теоретического экзамена на право управления транспортным средством.
Во время экзамена, сотрудник полиции заметил, что 34-летний мужчина с кем-то разговаривает. Инспектор остановил процесс сдачи экзамена, осмотрел томича и обнаружил, что он использовал не только гарнитуру, но и другие средства связи, закрепив их на своей одежде и замаскировав.
В итоге 34-летний мужчина был доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU