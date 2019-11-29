Лигачеву – 99! Томский губернатор Сергей Жвачкин пожелал ему долгих лет жизни

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-29T09:07:14+03:00

Лигачев был одним из тех, кто закладывал основу нефтегазового развития Сибири. Фото: russian7.ru

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил с «без пяти столетием» живую легенду региона - Егора Лигачева. В годы СССР тот руководил областью 17 лет, после чего был переведен в Москву и стал членом Политбюро ЦК КПСС. Сегодня «Кузьмич» является одним из немногих живущих советских лидеров компартии.

В свети с 99-летием Лигачева губернатор Жвачкин отправил ему поздравительную телеграмму, в которой пожелал крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни. Также Сергей Жвачкин отметил, что по традиции подарком миллиона жителей области ко дню рождения Егору Лигачеву стали новые достижения региона. Как уточнили в пресс-службе администрации области, в перечень достижений попали успехи томских университетов, строительство хирургического центра онкологического диспансера, благоустройство набережной реки Ушайки и возрождение малой авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU