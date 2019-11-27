Благотворительный епархиальный склад для малоимущих открылся в Томске

СЕГОДНЯ 05:31 2019-11-27T05:31:57+03:00

Склад будет принимать и отдавать одежду, обувь, и все, что нужно для нуждающихся семей с детьми и погорельцев. Фото: Томская епархия

Склад принимает вещи и помощь от желающих и будет отдавать их тем, кто нуждается

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В среду, 27 ноября, в Томске начал работу Гуманитарный склад Томской епархии. «Одежда, обувь, предметы гигиены, средства по уходу и иные вещи, собранные на гуманитарном складе, пойдут многодетным и малоимущим семьям, кризисным беременным женщинам, одиноким матерям, пенсионерам, погорельцам, людям в трудной жизненной ситуации», - пояснила епархиальная пресс-служба.

Уточняется, что склад расположен по адресу: Томск, улица Транспортная, 12. Он будет работать еженедельно по четвергам с 13:30 до 17:00, по субботам с 10:00 до 13:00.

Работа с просителями осуществляется только по предварительной записи по телефону: 8 913 114 26 14.

Принести и пожертвовать одежду можно без записи, но по предварительному звонку.

ИСТОЧНИК KP.RU