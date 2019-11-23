2019-11-23T11:55:07+03:00
Здоровье

За год врачам удалось отговорить от аборта 271 томичку

Женщины могут получить информацию в центре кризисной беременности
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Благодаря консультации с психологом женщина примет более обдуманное решениеБлагодаря консультации с психологом женщина примет более обдуманное решениеФото: "КП" Архив
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С начала года чуть более 3000 жительниц региона прошли доабортное консультирование в роддомах Томской области, 271 женщина после этого приняла решение сохранить жизнь своему еще нерожденному малышу и стать матерью. Такие данные в своем телеграм-канале опубликовал облздрав.

На подобные консультации направляются все женщины, принявшие решение о прерывании беременности. С каждой беседует психолог, а затем даются «дни тишины», чтобы обдумать решение. Многие после этого отказываются от аборта.

«Задача специалистов – помочь женщине принять взвешенное решение, оценив все «за» и «против», помочь обрести внутренние ресурсы, которые она, возможно, сразу не видит, дать ей поддержку», - пояснила заведующая центром кризисной беременности областного перинатального центра Ирина Ким.

Помимо таких консультаций для женщин, решивших прервать беременность, в некоторых роддомах организованы встречи с православными священниками, раздаются буклеты о вреде абортов, проводятся иные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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