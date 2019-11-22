2019-11-22T12:22:30+03:00
Схема проезда

На ночь перекроют Степановский переезд в Томске

До утра там будут вестись ремонтные работы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Жители Степановки смогут выехать через Мокрушинский переездЖители Степановки смогут выехать через Мокрушинский переездФото: из открытых источников
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Как сообщили в мэрии, движение там перекроют в ночь на субботу, 23 ноября.

«23 ноября с 00:00 до 06:00 движение транспорта ограничат на железнодорожном переезде в Кировском районе в границах железнодорожного переезда 79 километра станции Томск I», — говорится в сообщении.

Работники РЖД выполнят на данном участке ремонт железнодорожных путей. Горожан просят заранее выбирать для движения другие маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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