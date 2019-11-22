Подсчитали – удивились: в Томске зафиксирован рост объемов производства

СЕГОДНЯ 07:15 2019-11-22T07:15:05+03:00

В 2018 году крупные и средние предприятия Томска произвели промышленной продукции на 135 млрд 086,3 млн рублей. Фото: из открытых источников

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Администрация Томска представила основные показатели социально-экономического развития города за январь-сентябрь 2019 года. Так, крупными и средними предприятиями за 9 месяцев произведено продукции на 98,7 млрд рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года в действующих ценах промпродукции произведено больше на 3,1 %, а в натуральном выражении объем промышленного производства возрос на 3,5 %.

В натуральных показателях наибольшее увеличение объемов произошло в следующих отраслях: производство электрического оборудования – на 25,2 %, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – на 19,8 %, обработка древесины и производство изделий из дерева – на 19,3 %, производство пищевых продуктов – на 17,4 %, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 13,8 %.

Оборот предприятий и организаций по основным видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям за январь-сентябрь 2019 года составил 305,4 млрд руб.

В натуральных показателях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство отдельных видов продукции: свинины – на 68,5 %, мясных полуфабрикатов – на 56,6 %, колбасных изделий – на 1,7 %, товарного бетона – на 2,8 %, инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний – на 3,0 %, машин электрических и аппаратуры специализированной – на 43,3 %.

Кроме того, крупными и средними предприятиями Томска выполнены строительные работы на сумму 5,79 млрд руб. Здесь в сравнении с тем же периодом 2018 года в действующих ценах объем увеличился на 8,7 %, в натуральном выражении – на 8,8 %.

– Рост производства, который мы наблюдаем в последние несколько лет, говорит о стабильной ситуации в экономике города и региона, – цитирует пресс-служба комментарий мэра Томска Ивана Кляйна. – Томские предприятия развиваются, модернизируют производство, участвуют в программах импортозамещения и национальном проекте по повышению производительности труда. Для муниципалитета это гарантирует стабильные рабочие места и налоговые отчисления, а также поддержку наших социальных инициатив со стороны томских предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU